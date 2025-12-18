Λίγη ώρα προτού πραγματοποιηθεί η κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτικών μπλόκων στις Σέρρες, το Μέγαρο Μαξίμου έστειλε νέο μήνυμα προς τους διαμαρτυρόμενους. Οι τελευταίοι κρατούν ανοιχτά όλα τα σενάρια με επικρατέστερο εκείνο της παραμονής στα μπλόκα ανά την επικράτεια στις επόμενες ημέρες.

«Η κυβέρνηση προχώρησε σε σειρά ανακοινώσεων με τις οποίες μπήκε ένα πλαίσιο που ικανοποιεί αιτήματα» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε: «Η μπάλα είναι στους αγρότες που πρέπει να σταθμίσουν πρώτον ότι έρχονται Χριστούγεννα και οι μετακινήσεις πρέπει να γίνουν με ασφάλεια και η αγορά να δουλέψει. Και δεύτερον οτι η κυβέρνηση περνάει από τα λόγια στις πράξεις». Ετσι το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύει ότι «περιμένουμε από εκείνους να γίνει σοβαρή συζήτηση».

Στο μεταξύ όμως στους κόλπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ακόμα και των προσκείμενων στη ΝΔ επικρατεί καχυποψία για την κυβέρνηση και οργή μετά το «τραγικό λάθος» με τις παρακρατήσεις του ΕΛΓΑ. Εξ ου και κάποιοι πιστεύουν ότι για την ώρα κλείνει το παράθυρο διαλόγου κυβέρνησης – αγροτών ως το τέλος της εβδομάδας, παρότι φαινόταν ότι οι δύο πλευρές μπορούσαν να μπουν σε τροχιά σύγκλισης. Από την κυβέρνηση δεν θέλουν να προεξοφλούν τις αποφάσεις του συντονιστικού των αγροτών, διατηρώντας την ελπίδα ότι θα στρωθεί το τραπέζι της συζήτησης πριν από τα Χριστούγεννα.

Ο κυβερνητικός πορτ παρόλ παραδέχθηκε ότι έγινε λάθος με τον ΕΛΓΑ αλλά «διορθώθηκε την επόμενη μέρα και έγιναν οι πληρωμές». Και όσον αφορά στο έλλειμμα εμπιστοσύνης των μπλόκων προς την κυβέρνηση, ο εκπρόσωπος σχολίασε «μην κάνουμε την τρίχα τριχιά. Η εμπιστοσύνη χτίζεται από την αξιοπιστία μιας σειράς πληρωμών».