Δείτε live τις κοινές δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Είχε προηγηθεί συνάντηση, στο Μέγαρο Μαξίμου. Η επίσκεψη του κ. Κόστα στην Αθήνα εντάσσεται σε περιοδεία του σε όλες τις 27 πρωτεύουσες της Ε.Ε., η οποία ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα.

Στόχος του είναι να καταγράψει τις θέσεις των ηγετών ενόψει της άτυπης Συνόδου Κορυφής στη Δανία στις αρχές Οκτωβρίου και του τακτικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες στο τέλος Οκτωβρίου.