Από σήμερα 13 Σεπτεμβρίου τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα θα λειτουργούν 24 ώρες κάθε Σάββατο, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή για την πρωτεύουσα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσίευσε βίντεο στο TikTok για να υποδεχθεί την έναρξη της νέας υπηρεσίας. Στη λεζάντα του βίντεο αναφέρει: «Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα! Από εδώ και στο εξής, κάθε Σάββατο, Μετρό, λεωφορεία και τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους εργαζόμενους που στηρίζουν την προσπάθεια, τονίζοντας τη σημασία της διαρκούς βελτίωσης των αστικών μεταφορών για τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης.

Δείτε το βίντεο του πρωθυπουργού στο TikTok για περισσότερες λεπτομέρειες.