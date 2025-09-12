Παρακολουθήστε live τη συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον νομπελίστα Ντέμη Χασάμπης στο πλαίσιο του Athens Innovation Summit, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.
Τη συζήτηση συντονίζει η συνιδρύτρια και CEO της Endeavor, Λίντα Ρότενμπεργκ.
Παρακολουθήστε live τη συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον νομπελίστα Ντέμη Χασάμπης στο πλαίσιο του Athens Innovation Summit, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.
Τη συζήτηση συντονίζει η συνιδρύτρια και CEO της Endeavor, Λίντα Ρότενμπεργκ.
«Έδωσε εμένα για να "καλύψει" τους δικούς του» είπε για τον 63χρονος που τον κατονόμασε ως τελικό αποδέκτη των ναρκωτικών
Οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα και πήρε τον δρόμο για τις φυλακές
Ο οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου παραβίασε το STOP και συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα του θύματος
«Μου λείπουν και οι δύο, είναι δύσκολο να χάνεις ξαφνικά και τη μητέρα σου και τον πατέρα σου» λέει η μεγαλύτερη από τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού