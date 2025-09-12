Παρακολουθήστε live τη συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον νομπελίστα Ντέμη Χασάμπης στο πλαίσιο του Athens Innovation Summit, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Τη συζήτηση συντονίζει η συνιδρύτρια και CEO της Endeavor, Λίντα Ρότενμπεργκ.