Επίσκεψη πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα, ενόψει της έναρξης της μόνιμης 24ωρης λειτουργίας των γραμμών 2 και 3 του Μετρό, του Τραμ, καθώς και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών, η οποία ξεκινά από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου. Την επίσκεψη γνωστοποίησε το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο πρωθυπουργός συνομίλησε με εργαζόμενους στο κέντρο ελέγχου και εξέφρασε τις ευχαριστίες του στο προσωπικό όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς για τη συμβολή τους στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας τα Σάββατα. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης των επιβατών κατά τις νυχτερινές ώρες.