Μήνυση κατ’ αγνώστων κατέθεσαν σήμερα Δευτέρα (19 Ιανουαρίου 2026) οι αγρότες Θοδωρής Παπακωστούλης και Αντώνης Μπατρακούλης, μετά τον βανδαλισμό των τρακτέρ τους στο μπλόκο της Νίκαιας.

Τα οχήματα των δύο αγροτών εντοπίστηκαν το βράδυ της περασμένης Τρίτης (13 Ιανουαρίου) προς Τετάρτη με σκασμένα λάστιχα και επιγραφές που ανέγραφαν «προδότες». Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία αγροτών, στην οποία συμμετείχαν και οι δύο.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, οι Παπακωστούλης και Μπατρακούλης δήλωσαν ότι με τη μήνυση ζητούν να αξιοποιηθεί το υλικό από τις κάμερες του αυτοκινητοδρόμου που βρίσκεται κοντά στο σημείο του μπλόκου.

Οι ίδιοι υπογράμμισαν πως δεν γνωρίζουν ποιος ευθύνεται για τις φθορές, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Κάποιοι ίσως με πολύ στενό μυαλό».