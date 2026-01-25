Ο σχεδιαστής κοσμημάτων Περικλής Κονδυλάτος σχολίασε δημόσια τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα social media.

Ο Κονδυλάτος ανέφερε ότι ο νόμος είναι ανθρώπινο δημιούργημα και ελλιπής, αντιπαραβάλλοντας αυτή την ατέλεια με τη θεϊκή ολοκλήρωση, υποστηρίζοντας ότι ακόμα και από τον βιασμό μπορεί να προκύψει ζωή.

Τόνισε ότι το σύμπαν διαρκώς γεννά και δημιουργεί, επικρίνοντας τις προσπάθειες να «διορθωθεί» αυτή η διαδικασία μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων.

Παρόλο που τις παρακάτω δηλώσεις ο Περικλής Κονδυλάτος της πραγματοποιήσε την προηγούμενη εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο είδαμε να παίρνει μεγάλες διαστάσεις σαν θέμα στα social media.

Ο γνωστός σχεδιαστής κοσμημάτων επεσήμανε χαρακτηριστικά όσον αφορά τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις:

«Ο νόμος είναι ανθρώπινο δημιούργημα, και είναι ελλιπής. Ο Θεός που κατασκευάζει αυτά τα πράγματα δεν είναι ελλιπής, ο Θεός ξέρει τι κάνει. Και ακόμα και από τον βιασμό προκύπτει πάλι… τι μας δείχνει ο βιασμός; Ότι ακόμα και από το χειρότερο πράγμα μπορεί να προκύψει ζωή. Γιατί το σύμπαν διαρκώς γεννάει, διαρκώς δημιουργεί. Και πάμε εμείς να το διορθώσουμε;»

Ενώ στην ερώτηση του δικηγόρου Αναστάσιου Ντούγκα που τον ρώτησε «Δηλαδή ένα παιδί από βιασμό δεν έχει η γυναίκα την επιλογή να προχωρήσει στην έκτρωση, στην άμβλωση, ενόσω δεν ήταν επιλογή της;» ο ίδιος απάντησε:

«Προέκυψε όπως προκύπτουν πολλά πράγματα στη διαδρομή ενός ανθρώπου μέσα σε αυτό που λέγεται ζωή, αρνητικά, τα οποία είμαστε αντιμέτωποι με αυτά και καλούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, πολλά πράγματα δεν μας αρέσουν, και οι αρρώστιες δεν μας αρέσουν, και τα διάφορα προβλήματα και οι αδικίες και όλα αυτά. Προκύπτουν. Και είμαστε αντιμέτωποι. Και η ερώτηση είναι η εξής: Ποιο είναι το καλύτερο και το πιο ωφέλιμο που μπορώ να κάνω; Με βίασαν. Πρέπει από πάνω να κάνω και μία δολοφονία; Να σκοτώσω ένα παιδί που προκύπτει ή να του δώσω την αγάπη μου; Είναι ένα νέο πλάσμα, που έγινε με μια πολύ άσχημη μέθοδο, την οποία την καταδικάζουμε, τη βία την καταδικάζουμε»

Kάτι τέτοιο είχε ως αποτέλεσμα να αντιδράσουν αρκετές γυναίκες και νεαρές κοπέλες που έχουν βήμα στα social media και όχι μόνο, καθώς έθιξε στα λεγόμενα του ένα ακόμα σοβαρό ζήτημα, αυτό της εγκυμοσύνης που προκύπτει από βιασμό.

Tέλος, χαρακτηριστική ήταν και η δήλωση της Σίσσυς Χρηστίδου πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, όπου με αφορμή αυτό, αναφέρθηκε σε ένα προσωπικό της βίωμα: