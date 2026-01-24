Η Σίσσυ Χρηστίδου απάντησε σε δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με το θέμα των αμβλώσεων, εκφράζοντας την προσωπική της αμφιταλάντευση και τις σκέψεις που έχει κάνει πάνω στο ζήτημα.

Η Χρηστίδου υπογράμμισε τον κίνδυνο να χρησιμοποιείται το θέμα της ηθικής ως μέσο πίεσης προς τις γυναίκες, προειδοποιώντας ότι τέτοιου είδους προσεγγίσεις μπορούν να οδηγήσουν σε «επικίνδυνα μονοπάτια».

Η Σίσσυ Χρηστίδου τοποθετήθηκε δημόσια για τις πρόσφατες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με το ζήτημα των αμβλώσεων, προχωρώντας σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση.

Η παρουσιάστρια ανέφερε πως έχει «αμφιταλαντευτεί απέναντι σε αυτό το ζήτημα πάρα πολλές φορές εσωτερικά», επισημαίνοντας ότι η συζήτηση γύρω από την ηθική διάσταση του θέματος είναι ένα «πολύ επικίνδυνο μονοπάτι». Όπως είπε, όταν κάποιος θέτει το θέμα της ηθικής, μπορεί άθελά του να επηρεάσει βαθιά τις γυναίκες που βρίσκονται αντιμέτωπες με μια τόσο δύσκολη απόφαση.

Η Σίσσυ Χρηστίδου δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, αναφερόμενη σε αγαπημένο της πρόσωπο που είχε πληγωθεί από παλαιότερη τοποθέτησή της. Όπως εξομολογήθηκε, «είχα εκφράσει τη γνώμη μου μπροστά σε έναν άνθρωπο που αγαπώ πολύ και δεν ήτανε θετική απέναντι σε αυτό… Και κατάλαβα πόσο κακό μπορεί να προκάλεσα, χωρίς να θέλω».

Τόνισε επίσης ότι καμία γυναίκα δεν προχωρά σε άμβλωση αδιάφορα ή χωρίς να βιώνει βαθύ συναισθηματικό πόνο. «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμία γυναίκα που το κάνει αυτό χωρίς να την ενδιαφέρει… που δεν το σκέφτεται για μια ζωή», υπογράμμισε η παρουσιάστρια.

Κλείνοντας, η Σίσσυ Χρηστίδου κάλεσε να μην ανοίξει δημόσια διαβούλευση για το θέμα, αλλά να δοθεί έμφαση στην ενημέρωση και την πρόληψη. Όπως είπε, στόχος πρέπει να είναι «να φροντίσουμε τα κορίτσια και τα αγόρια μας, ώστε να ενημερωθούν και να μην φτάνουμε σε τέτοιες συνθήκες».