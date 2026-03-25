Η Ελληνική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον παρενέβη εγκαίρως, αποτρέποντας ένα σοβαρό διπλωματικό ατόπημα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με τίτλο «Fostering the Future Together», την πρωτοβουλία για την οποία είχε η Μελάνια Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ομιλίας της, η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών επρόκειτο να καλωσορίσει τη σύζυγο του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, Μίτσκοσκι, χρησιμοποιώντας τη φράση «καλώς ορίζουμε τη Μακεδονία». Η φράση αυτή, αν εκφωνούνταν, θα μπορούσε να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνης Αλεξανδρίδης, ενημερώθηκε εγκαίρως για το περιεχόμενο της ομιλίας και προχώρησε άμεσα σε επίσημο διάβημα προς τον Λευκό Οίκο. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα τη διόρθωση του κειμένου πριν από την εκφώνηση.

Έτσι, όταν ανέβηκε στο βήμα, η Μελάνια Τραμπ αναφέρθηκε στη γειτονική χώρα με τη συνταγματική της ονομασία, λέγοντας «χαιρετίζω τη Βόρεια Μακεδονία», αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε παρερμηνεία ή διπλωματική ένταση.