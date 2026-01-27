Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, απηύθυνε έκκληση για «ενότητα» μετά τον δεύτερο θάνατο αμερικανού διαδηλωτή από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη κατά επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Η Μελάνια Τραμπ τόνισε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κυβερνήτη και τον δήμαρχο, οι οποίοι προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση «με ειρηνικό τρόπο, χωρίς ταραχές».

Κάλεσε τους διαδηλωτές να εκφράζουν τις διαμαρτυρίες τους ειρηνικά, δηλώνοντας «είμαι κατά της βίας» και ζητώντας να διαδηλώνουν ειρηνικά ενάντια στην ICE.

«Πρέπει να ενωθούμε. Απευθύνω έκκληση για ενότητα. Ξέρω τον σύζυγό μου, τον πρόεδρο (Ντόναλντ Τραμπ), είχε μια εξαιρετική τηλεφωνική επικοινωνία χθες με τον κυβερνήτη και τον δήμαρχο, και καταβάλλουν προσπάθειες από κοινού για να γίνουν όλα με ειρηνικό τρόπο, χωρίς ταραχές», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ κάλεσε επίσης όσους διαδηλώνουν κατά της ICE, της υπηρεσίας που δέχεται αυξανόμενη κριτική για τις σκληρές μεθόδους της, να το πράττουν ειρηνικά. «Είμαι κατά της βίας. Οπότε, σας παρακαλώ: εάν διαδηλώνετε, διαδηλώστε ειρηνικά», πρόσθεσε, σε μία από τις σπάνιες δημόσιες παρεμβάσεις της για ζητήματα επικαιρότητας.

Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στο Fox News, με φόντο αφίσα για το ντοκιμαντέρ «Melania», το οποίο ακολουθεί τη σύζυγο του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου στις τρεις εβδομάδες που προηγήθηκαν της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Ιανουάριο. Η ταινία θα προβληθεί αύριο, Τετάρτη, σε αβάν πρεμιέρ στην Ουάσινγκτον και θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους την Παρασκευή.