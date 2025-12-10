Επιστροφή στις νίκες με ανέλπιστο πρωταγωνιστή για την Μπαρτσελόνα! Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης προηγήθηκε στο Καμπ Νου, αλλά ο Κουντέ με δύο κεφαλιές έδωσε το τρίποντο στους Καταλανούς με 2-1 για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Κακή εμφάνιση από τους «μπλαουγκράνα» που είχαν σε άσχημο βράδυ τα βαριά χαρτιά τους, έστω κι έτσι όμως έφτασαν σε ακόμη μία ανατροπή για φέτος και απέφυγαν νέα γκέλα.

Το ματς δεν είχε πάρα πολλές καλές στιγμές, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Μόλις στο 10′ πάντως ο Λεβαντόφσκι σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ του Ραφίνια. Ο Τσέτερερ έβγαλε δύσκολα ένα μακρινό σουτ του Μαρτίν στο 14′ και στο 21′ η Άιντραχτ έκανε το 0-1 στην πρώτη της τελική. Ο Κνάουφ έφυγε ανάμεσα από τα στόπερ της Μπάρτσα, στάθηκε όρθιος και «εκτέλεσε» από κοντά βάζοντας μπροστά τους Γερμανούς.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να φτάσουν στο γκολ πριν το ημίχρονο, αλλά δεν είχαν ιδέες. Στο δεύτερο μέρος μπήκαν δυνατά κι αφού έχασαν μία ευκαιρία με τον Ραφίνια έφτασαν στο 1-1 με σέντρα του Ράσφορντ και κεφαλιά του Κουντέ στο 50′. Τρία λεπτά μετά ο Γιαμάλ ήταν αυτός που έβγαλε τη σέντρα και ο Γάλλος αμυντικός με νέα κεφαλιά έγραψε το 2-1. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ αφού δεν υπήρξε και κάτι αξιόλογο μέχρι το φινάλε.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η είσοδος του Ράσφορντ στην ανάπαυλα αποδείχθηκε καθοριστική, με τον Άγγλο να δίνει πνοή στην Μπαρτσελόνα και να έχει και την ασίστ στο πρώτο γκολ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Κουντέ με τις δύο κεφαλιές έβγαλε από τη δύσκολη θέση την κακή Μπαρτσελόνα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Δεν υπήρξε κάποιος που να υστέρησε σημαντικά στο ματς.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Δεν είχε δύσκολη φάση ο Μάσα που διαχειρίστηκε καλά το ματς.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

Κουντέ (50’, 53’) / Κνάουφ (21’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Μπαρτσελόνα: Ζοάν Γκαρσία, Μπαλντέ (89’Κρίστιανσεν), Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρσία, Κουντέ, Ζεράρ Μαρτίν, Πέδρι, Γιαμάλ (89’Μπαρντάτζι), Ραφίνια (66’Ντε Γιονγκ), Φερμίν (46’Ράσφορντ), Λεβαντόφσκι (66’Φεράν Τόρες).

Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Τσέτερερ, Τεάτ, Κοχ, Κνάουφ (68’Γουαχί), Σαϊμπί (77’Μπαογιά), Κρίστενσεν, Σκιρί, Λάρσον (68’Νταούντ), Μπράουν, Ντόαν (89’Ενγκανκάμ), Γκέτσε (77’Ουζούν).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα (21/1,22:00)

Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (21/1, 19:45)