Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης συμφώνησε με τη Φράιμπουργκ για τον 27χρονο Ιάπωνα εξτρέμ Ρίτσου Ντόαν. Οι «αετοί» θα καταβάλλουν το ποσό των 21 εκατομμυρίων ευρώ και ακόμα ένα εκατομμύριο σε μπόνους.

🚨🦅 Eintracht Frankfurt have agreed deal to sign Ritsu Doan from Freiburg, here we go!

Exclusive details: €21m fixed fee plus €1m add-ons. Deal done. 🇯🇵

It’s the biggest transfer of the current Japanese national team and 3rd in history. pic.twitter.com/5aazIKUCGw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2025