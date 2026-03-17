Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον διοικητή της δύναμης Basij (Μπασίτζ) των IRGC, Gholamreza Soleimani, (Γκολαμρεζά Σολεϊμανί) κατά τη διάρκεια επίθεσης που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η εξόντωση του Soleimani συνιστά «σημαντικό πλήγμα» στις «δομές διοίκησης και ελέγχου» του Ιράν. Παράλληλα, επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να «συνεχίσει να ενεργεί με βία» εναντίον ιρανών διοικητών.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη αντίδραση ή σχόλιο από την πλευρά του Ιράν σχετικά με το περιστατικό.

Δεν υπάρχει κανένα σχόλιο από το Ιράν μέχρι στιγμής. Την είδηση μετέδωσε το aljazeera.com.

Ισχυρίζονται ότι σκότωσαν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους της παραστρατιωτικής δύναμης

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο Γκολαμρέζα Σολεϊμανί έγινε στόχος ενώ βρισκόταν σε καταυλισμό με σκηνές που είχε πρόσφατα δημιουργήσει η Μπασίτζ στο Ιράν.

Όπως αναφέρει ο Ισραηλινός Στρατός, η Μπασίτζ έστησε τον καταυλισμό αφού ο στρατός χτύπησε πολλά από τα αρχηγεία της παραστρατιωτικής δύναμης.

Επιπλέον, η επιδρομή σκότωσε επίσης τον αναπληρωτή διοικητή της Μπασίτζ και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους της παραστρατιωτικής δύναμης, αναφέρει ο IDF.

Η Μπασίτζ είναι γνωστή για τον ρόλο της στην βίαιη καταστολή των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων και πιστεύεται ότι ευθύνεται για αμέτρητους θανάτους Ιρανών πολιτών.

Στόχος και ο Αλί Λαριτζανί

Ο Ισραηλινός Στρατός επιβεβαιώνει επίσης ότι στόχευσε τον κορυφαίο Ιρανό αξιωματούχο Αλί Λαριτζανί στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν και λέει ότι εξακολουθεί να διερευνά τα αποτελέσματα της επιδρομής και παραμένει ασαφές εάν σκοτώθηκε.

Εν τω μεταξύ, ο κορυφαίος ηγέτης της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, Άκραμ αλ-Ατζούρι, και άλλα κορυφαία στελέχη της τρομοκρατικής οργάνωσης έγιναν στόχος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων σε αεροπορική επιδρομή την Τετάρτη, σύμφωνα με τον στρατό. Ο στρατός πιστεύει ότι ο αλ-Ατζούρι πιθανότατα σκοτώθηκε στην επιδρομή, αλλά λέει ότι εξακολουθεί να εργάζεται για να το επιβεβαιώσει.

Ιρανικά Μέσα ανέφεραν νωρίτερα ότι ο Αλί Λαριτζανί θα απευθύνει μήνυμα στον λαό.

בתקיפה מדויקת בטהרן: צה״ל חיסל את מפקד יחידת הבסיג׳ חיל האוויר בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ״ן, תקף אתמול באופן ממוקד בלב טהרן וחיסל את ע׳לאם רצ׳א סלימאני, מפקד יחידת הבסיג׳ לאורך שש השנים האחרונות. כוחות הבסיג׳ מהווים חלק מהכוחות החמושים של משטר הטרור האיראני. במסגרת המחאות… pic.twitter.com/qopLhFkXLF — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 17, 2026