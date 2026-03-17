Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ καταγράφηκε στην Κούβα σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων, προκαλώντας ανησυχία στις τοπικές αρχές και στους κατοίκους της περιοχής.
— Inside the conflict (@Muhamma22474285) March 17, 2026
Τέλος, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.