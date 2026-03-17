Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ καταγράφηκε στην Κούβα σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων, προκαλώντας ανησυχία στις τοπικές αρχές και στους κατοίκους της περιοχής.

Τέλος, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.