Ένα νέο σύστημα παρακολούθησης έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε μία από τις πιο ιστορικές και κρίσιμες επιχειρήσεις διάσωσης στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για ένα άκρως απόρρητο τεχνολογικό εργαλείο της CIA, το οποίο αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό Αμερικανών στρατιωτών ακόμη και σε ακραίες συνθήκες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, το νέο αυτό σύστημα, με την κωδική ονομασία «Ghost Murmur», επιστρατεύτηκε για πρώτη φορά στην επιχείρηση εντοπισμού δεύτερου Αμερικανού πιλότου που καταρρίφθηκε στο Ιράν. Η τεχνολογία αυτή φαίνεται να έχει ήδη αποδώσει καρπούς, καθώς ένας πιλότος διασώθηκε μετά την κατάρριψη του μαχητικού του στο νότιο Ιράν.

Η λειτουργία του «Ghost Murmur»

Το σύστημα βασίζεται σε μια εξαιρετικά προηγμένη μέθοδο, γνωστή ως κβαντική μαγνητομετρία μεγάλης εμβέλειας. Ουσιαστικά, επιχειρεί να εντοπίσει το ηλεκτρομαγνητικό αποτύπωμα που παράγει ο καρδιακός παλμός ενός ανθρώπου, ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις.

Πηγή που μίλησε στη New York Post περιέγραψε χαρακτηριστικά τη λειτουργία του: «Είναι σαν να ακούς μια φωνή μέσα σε ένα στάδιο, μόνο που το στάδιο είναι μια έρημος χιλίων τετραγωνικών μιλίων. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, αν η καρδιά σου χτυπά, θα σε βρούμε».

Όπως εξήγησε η ίδια πηγή, το σήμα του καρδιακού παλμού είναι συνήθως τόσο ασθενές που μπορεί να εντοπιστεί μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον, με αισθητήρες τοποθετημένους απευθείας στο σώμα. Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις στην κβαντική μαγνητομετρία —ιδίως μέσω αισθητήρων που βασίζονται σε μικροσκοπικά ελαττώματα συνθετικών διαμαντιών— επιτρέπουν πλέον την ανίχνευση αυτών των σημάτων από πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις.

Παρά τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του, το «Ghost Murmur» δεν θεωρείται παντοδύναμο. Η αποτελεσματικότητά του είναι μεγαλύτερη σε απομονωμένες περιοχές με χαμηλό ηλεκτρομαγνητικό «θόρυβο», ενώ απαιτεί σημαντικό χρόνο επεξεργασίας για να παραγάγει αξιόπιστα αποτελέσματα.