Κόσμος

Ένας άνδρας συνελήφθη για μια κυβερνοεπίθεση που παρέλυσε το αεροδρόμιο του Χίθροου και άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια το Σαββατοκύριακο. Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA) ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος συνελήφθη στο Δυτικό Σάσεξ την Τρίτη με την κατηγορία της παράβασης του νόμου περί κατάχρησης υπολογιστών και αφέθηκε ελεύθερος με όρους. Χιλιάδες επιβάτες αντιμετώπισαν προβλήματα […]