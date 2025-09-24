Περισσότερα σε λίγο..
Γάζα: Δεκάδες Παλαιστίνιοι νεκροί από τις εντεινόμενες επιθέσεις του ισραηλινού στρατού
Τουλάχιστον 40 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, με 22 νεκρούς σε βομβαρδισμό αποθήκης όπου είχαν καταφύγει άμαχοι, ανάμεσά τους και παιδιά, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.
Δήμαρχος Λονδίνου: «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «ρατσιστής, σεξιστής και ισλαμοφοβικός»
Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «ρατσιστή, σεξιστή, μισογύνη και ισλαμοφοβικό», στον απόηχο των τελευταίων δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ, που στρέφονταν ευθέως κατά του Λονδίνου και της ηγεσίας του. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τραμπ επανέλαβε τη μακρόχρονη κριτική του προς την πρωτεύουσα […]
Έκπληκτος ο Ζελένσκι από την αλλαγή στάσης του Τραμπ – «Τα ψέματα του Πούτιν έκαναν την διαφορά»
Έκπληξη αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία για τη μεταβολή στη στάση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφερόμενος στην πρόσφατη αλλαγή ρητορικής της Ουάσινγκτον σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σε συνέντευξή του στο Fox News και στον δημοσιογράφο Μπρετ Μπάιερ ο κ. Ζελένσκι αποκάλυψε ότι οι σχέσεις […]
Συνελήφθη άνδρας για την κυβερνοεπίθεση που παρέλυσε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια το Σαββατοκύριακο
Ένας άνδρας συνελήφθη για μια κυβερνοεπίθεση που παρέλυσε το αεροδρόμιο του Χίθροου και άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια το Σαββατοκύριακο. Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA) ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος συνελήφθη στο Δυτικό Σάσεξ την Τρίτη με την κατηγορία της παράβασης του νόμου περί κατάχρησης υπολογιστών και αφέθηκε ελεύθερος με όρους. Χιλιάδες επιβάτες αντιμετώπισαν προβλήματα […]