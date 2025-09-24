Διευκρινίσεις σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε με την κυλιόμενη σκάλα, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εισερχόταν στο κτίριο του ΟΗΕ, έδωσε ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του Οργανισμού, Στεφάν Ντουζαρίκ. Όπως ανέφερε, η αιφνίδια διακοπή της λειτουργίας της σκάλας οφείλεται πιθανότατα σε ακούσια ενεργοποίηση του μηχανισμού ασφαλείας από τον εικονολήπτη που συνόδευε τον αμερικανό πρόεδρο.

Επικαλούμενος τις ενδείξεις από την κεντρική μονάδα ελέγχου, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ανέφερε ότι η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε απότομα επειδή ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ασφαλείας. Εξήγησε ότι ο εικονολήπτης που συνόδευε τον Τραμπ ανέβαινε ανάποδα στην κυλιόμενη σκάλα για να απαθανατίσει την άφιξη του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ. Πιθανότατα, ο εικονολήπτης «ενεργοποίησε άθελά του τον μηχανισμό ασφαλείας» που έχει προβλεφθεί ακριβώς για να αποτρέπει εγκλωβισμούς ή τραυματισμούς, ανέφερε σε δελτίο Τύπου.

Αμέσως μετά το συμβάν, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε με χιούμορ το περιστατικό στη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σημειώνοντας παράλληλα δυσλειτουργία στον τηλεϋποβολέα. «Δύο πράγματα αποκόμισα από τα Ηνωμένα Έθνη: μια χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα και έναν χαλασμένο τηλεϋποβολέα», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος, προκαλώντας το γέλιο του ακροατηρίου.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, αντέδρασε έντονα, τονίζοντας ότι σε περίπτωση που κάποιος στα Ηνωμένα Έθνη προκάλεσε εσκεμμένα το σταμάτημα της σκάλας κατά τη διάρκεια της ανόδου του προέδρου και της Πρώτης Κυρίας, θα πρέπει να υπάρξει άμεση έρευνα και απόλυση του υπευθύνου.

Το ζήτημα με τον τηλεϋποβολέα και οι διευκρινίσεις του ΟΗΕ

Σχετικά με τη λειτουργία του τηλεϋποβολέα κατά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση, ο αμερικανός πρόεδρος αστειεύτηκε, δηλώνοντας: «Μπορώ μόνο να πω ότι όποιος χειρίζεται αυτόν τον τηλεϋποβολέα θα βρει τον μπελά του». Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχο του ΟΗΕ, υπεύθυνος για τον χειρισμό του συστήματος ήταν ο ίδιος ο Λευκός Οίκος.

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας, η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Αναλένα Μπέρμποκ, διευκρίνισε ότι «οι τηλεϋποβολείς του ΟΗΕ λειτουργούν άψογα».