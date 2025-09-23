Ηχηρή ήταν η απάντηση του γερμανού υπουργού Αμυνας, Μπόρις Πιστόριους, στην παραίνεση του Τραμπ να καταρρίπτονται όσα ρωσικά αεροσκάφη παραβιάζουν τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

«Οι απερίσκεπτες απαιτήσεις να καταρρίψουμε οτιδήποτε ή να κάνουμε μια επίδειξη δύναμης είναι οι λιγότερο χρήσιμες από όλες (…) Πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς: Δεν θα επιτρέψουμε να προκληθούμε, αλλά είμαστε εδώ και θα αναχαιτίζουμε. Θα παρακολουθούμε στενά τι συμβαίνει και θα τους συνοδεύσουμε. Ανεκτικοί και υπομονετικοί, αλλά να ξεκαθαρίσουμε ότι είμαστε εδώ και μπορούμε ανά πάσα στιγμή να κάνουμε περισσότερα», πρόσθεσε ο υπουργός ‘Αμυνας.

Ο ίδιος επισήμανε την ανάγκη «να μην πέσουμε στην παγίδα της κλιμάκωσης».

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε από την πλευρά του ότι, εάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν απορρίψει οριστικά τις προσκλήσεις για διαπραγματεύσεις, «θα υπάρξουν και αυστηρότερες αμερικανικές κυρώσεις» σε βάρος της Ρωσίας.

Δεν θα του κάνουμε τη χάρη

«Δεν θα κάνουμε αυτή την χάρη στον Βλαντίμιρ Πούτιν», να εμπλακούμε στρατιωτικά, δήλωσε ο κ. Πιστόριους κατά την διάρκεια συνάντησης που είχε νωρίτερα απόψε με τον υπουργό ‘Αμυνας της Σουηδίας Πολ Γιόνσον, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αισθητή επιθετικότητα στα περιστατικά παραβιάσεων. «Αυτό αποτελεί άλλωστε προϋπόθεση ώστε να επέμβουμε κινητικά, φυσικά και σωματικά», τόνισε, αναφερόμενος στις εκκλήσεις για κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Συμμαχίας.

Ο Σουηδός ομόλογός του ζήτησε ταυτόχρονα ενίσχυση της παρουσίας του ΝΑΤΟ στην ανατολική πλευρά και τόνισε ότι «έχει έρθει η ώρα για αλληλεγγύη και πρακτική δράση».