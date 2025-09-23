Αυστηρό μήνυμα στη Ρωσία έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, από το τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καλώντας τις χώρες του ΝΑΤΟ να προχωρούν σε κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών σε περίπτωση που παραβιάζουν τον εναέριό τους χώρο.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της Συνέλευσης, ο Τραμπ ερωτήθηκε αν υποστηρίζει τέτοιες ενέργειες από πλευράς της  Συμμαχίας. «Ναι, το πιστεύω», απάντησε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμμετείχαν άμεσα σε ανάλογη ενέργεια, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, δηλώνοντας: «Εξαρτάται από τις περιστάσεις». Πρόσθεσε δε με νόημα: «Ξέρετε, είμαστε πολύ ισχυροί απέναντι στο ΝΑΤΟ».

Την προηγούμενη Παρασκευή, τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 εισήλθαν χωρίς άδεια στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας, ενώ προηγουμένως είχαν σημειωθεί παρόμοια περιστατικά στην Πολωνία, με drones και μαχητικά της Ρωσίας να αναχαιτίζονται από αμερικανικά F-15 και F-35.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, διεμήνυσαν ότι θα προχωρήσουν σε κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών ή μη επανδρωμένων συστημάτων, εφόσον επαναληφθούν οι παραβιάσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας νωρίτερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δήλωσε: «Η προσωπική μου σχέση με τον Πούτιν με έκανε να πιστεύω ότι ο τερματισμός αυτού του πολέμου θα ήταν το πιο απλό πράγμα. Ο πόλεμος υποτίθεται πως θα έληγε με ρωσική νίκη μέσα σε τρεις ημέρες, όμως διαρκεί ήδη 3,5 χρόνια  και αυτό δεν είναι καθόλου καλό για τη διεθνή εικόνα της Ρωσίας».

Επίσης άσκησε έντονη κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι η συνέχιση των εισαγωγών ρωσικής ενέργειας συμβάλλει στην παραμονή του πολέμου στην Ουκρανία. Τόνισε ότι «πρέπει να σταματήσουν άμεσα όλες οι αγορές ενέργειας από τη Ρωσία, διαφορετικά χάνουμε πολύτιμο χρόνο».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, σε μια προσπάθεια να τον πείσει να διακόψει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική πίεσης προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, με στόχο τον τερματισμό των ενεργειακών σχέσεων με τη Μόσχα.

Ο Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι φίλος μου. Δεν του έχω μιλήσει ακόμη, αλλά πιστεύω πως αν το έκανα, πιθανόν θα σταματούσε. Και νομίζω ότι θα το κάνω».

Σημείωσε ακόμη πως σε περίπτωση που η Ρωσία αρνηθεί να τερματίσει τη σύγκρουση, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να επιβάλουν ένα αυστηρό πακέτο δασμών, το οποίο, όπως εκτίμησε, θα μπορούσε να επιταχύνει τη λήξη της αιματοχυσίας. Υπογράμμισε δε ότι για να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα τα μέτρα αυτά, είναι απαραίτητο να τα υιοθετήσουν και τα ευρωπαϊκά κράτη.

Φον Ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη θα απεξαρτηθεί πλήρως από το ρωσικό πετρέλαιο μέχρι το τέλος του 2025

Tην πρόθεσή της να τερματιστεί πλήρως η ευρωπαϊκή εξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο έως το τέλος του έτους εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, σε δηλώσεις της την Τρίτη. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η επικεφαλής της Κομισιόν τάχθηκε υπέρ της σκληρής γραμμής που υιοθέτησε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Ο Τραμπ έχει απόλυτο δίκιο. Το αναλαμβάνουμε».

