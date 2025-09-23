Αυστηρό μήνυμα στη Ρωσία έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, από το τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καλώντας τις χώρες του ΝΑΤΟ να προχωρούν σε κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών σε περίπτωση που παραβιάζουν τον εναέριό τους χώρο.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της Συνέλευσης, ο Τραμπ ερωτήθηκε αν υποστηρίζει τέτοιες ενέργειες από πλευράς της Συμμαχίας. «Ναι, το πιστεύω», απάντησε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμμετείχαν άμεσα σε ανάλογη ενέργεια, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, δηλώνοντας: «Εξαρτάται από τις περιστάσεις». Πρόσθεσε δε με νόημα: «Ξέρετε, είμαστε πολύ ισχυροί απέναντι στο ΝΑΤΟ».

Την προηγούμενη Παρασκευή, τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 εισήλθαν χωρίς άδεια στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας, ενώ προηγουμένως είχαν σημειωθεί παρόμοια περιστατικά στην Πολωνία, με drones και μαχητικά της Ρωσίας να αναχαιτίζονται από αμερικανικά F-15 και F-35.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, διεμήνυσαν ότι θα προχωρήσουν σε κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών ή μη επανδρωμένων συστημάτων, εφόσον επαναληφθούν οι παραβιάσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας νωρίτερα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δήλωσε: «Η προσωπική μου σχέση με τον Πούτιν με έκανε να πιστεύω ότι ο τερματισμός αυτού του πολέμου θα ήταν το πιο απλό πράγμα. Ο πόλεμος υποτίθεται πως θα έληγε με ρωσική νίκη μέσα σε τρεις ημέρες, όμως διαρκεί ήδη 3,5 χρόνια και αυτό δεν είναι καθόλου καλό για τη διεθνή εικόνα της Ρωσίας».