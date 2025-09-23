Και πρόσθεσε ότι δύο πράγματα έχει να προσάψει στον ΟΗΕ: ότι κλιμακώνει τους πολέμους και πως δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά το σύστημα τηλεδιάσκεψης.

«Έξι χρόνια έχουν περάσει από τότε που στάθηκα τελευταία φορά σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα και απευθύνθηκα σε έναν κόσμο που ευημερούσε και ήταν ειρηνικός στην πρώτη μου θητεία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Και επιτέθηκε στην κυβέρνηση Μπάιντεν: «Μια εποχή ηρεμίας και σταθερότητας έδωσε τη θέση της σε μια από τις μεγάλες κρίσεις της εποχής μας. Και εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, τέσσερα χρόνια αδυναμίας, ανομίας και ριζοσπαστισμού υπό την τελευταία κυβέρνηση οδήγησαν το έθνος μας σε μια επαναλαμβανόμενη σειρά καταστροφών».

Χρηματιστήρια και πληθωρισμός

Επικεντρωμένος στα εσωτερικά των ΗΠΑ, είπε: «Υπό την ηγεσία μου, το κόστος ενέργειας έχει μειωθεί. Οι τιμές της βενζίνης έχουν μειωθεί. Οι τιμές των παντοπωλείων έχουν μειωθεί. Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων έχουν μειωθεί και ο πληθωρισμός έχει ηττηθεί. Το μόνο που είναι ανοδικό είναι η χρηματιστηριακή αγορά, η οποία μόλις έφτασε σε ιστορικό υψηλό».

Οι χρηματιστηριακές αγορές έχουν φτάσει σε νέα υψηλά. Ωστόσο, οι τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων επτά μηνών τον Αύγουστο εν μέσω υψηλότερου κόστους για στέγαση και τρόφιμα.

Μέση Ανατολή και Κράτος της Παλαιστίνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το γεγονός ότι οι χώρες αναγνωρίζουν το Κράτος της Παλαιστίνης «επιβραβεύουν τη Χαμάς», την οποία κατηγόρησε ότι είναι υπεύθυνη για την αποτυχία των συνομιλιών για εκεχειρία. Είπε ότι πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα, να γίνουν διαπραγματεύσεις, για να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι. Ωστόσο, απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε κάνει ό,τι μπορούσε -χωρίς επιτυχία- για να αποτρέψει τα άλλα κράτη του ΟΗΕ να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως κράτος. Η αμερικανική κυβέρνηση είχε επίσης αναστείλει τις βίζες των Παλαιστινίων αξιωματούχων, ώστε να μην μποορούν να παραστούν στη Γ.Σ. του ΟΗΕ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε και για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στον Ιράν. «Πριν από τρεις μήνες, στην Επιχείρηση Midnight Hammer, επτά αμερικανικά βομβαρδιστικά B2 έριξαν βόμβες των 30.000 λιβρών η καθεμία στην βασική πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, εξαφανίζοντας εντελώς τα πάντα. Καμία άλλη χώρα στη Γη δεν θα μπορούσε να κάνει αυτό που κάναμε εμείς», είπε.

Και ισχυρίστηκε ότι η επίθεση κατέστρεψε εντελώς την ικανότητα εμπλουτισμού πυρηνικού οπλοστασίου του Ιράν, κάτι που αμφισβητείται ακόμη και το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.