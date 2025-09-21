Ο Τσέχος πρόεδρος Πέτρ Πάβελ κάλεσε τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ να προχωρήσουν ακόμη και σε κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα προς τη Μόσχα με αφορμή τις επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της συμμαχίας.

«Η Ρωσία θα συνειδητοποιήσει πολύ γρήγορα ότι έκανε λάθος και ξεπέρασε τα αποδεκτά όρια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πάβελ, σύμφωνα με το Τσεχικό Πρακτορείο Ειδήσεων. «Δυστυχώς, αυτό βρίσκεται στα πρόθυρα της σύγκρουσης, αλλά το να ενδώσουμε στο κακό απλά δεν είναι επιλογή», πρόσθεσε.

Η δήλωση του Τσέχου προέδρου έρχεται λίγες ώρες μετά την αποστολή βρετανικών μαχητικών αεροσκαφών Typhoon στην Πολωνία το βράδυ της Παρασκευής, σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως προειδοποίηση προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι οι δυτικές χώρες δεν πρόκειται να ανεχθούν περαιτέρω προκλήσεις.

Η κινητοποίηση των βρετανικών και πολωνικών δυνάμεων εντάσσεται σε επιχείρηση του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας, μετά τη νέα παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά αεροσκάφη περιστατικό έντονες ανησυχίες στις χώρες μέλη της Βορειοατλαντικής συμμαχίας.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, πολωνικά μαχητικά απογειώθηκαν για να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο της χώρας εν μέσω μιας μεγάλης ρωσικής αεροπορικής επίθεσης στην Ουκρανία. Παράλληλα, καταγράφονται αυξημένες ρωσικές δραστηριότητες και στην περιοχή της Ρουμανίας.

Τέλος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ανησυχία του για την κλιμάκωση των προκλήσεων από τη ρωσική πλευρά, προειδοποιώντας για «μεγάλα προβλήματα», την ώρα που οι εισβολές ρωσικών drone και μαχητικών συνεχίζονται κατά μήκος των ανατολικών συνόρων του ΝΑΤΟ.

Με πληροφορίες από Indipendent