Κοντά σε συμφωνία για αποκλιμάκωση φαίνεται να βρίσκονται η Συρία και το Ισραήλ, σύμφωνα με δηλώσεις ανώτερου Αμερικανού απεσταλμένου. Η συμφωνία που διαπραγματεύονται προβλέπει ότι το Ισραήλ θα σταματήσει τις επιθέσεις του στη Συρία, ενώ η Δαμασκός θα δεσμευτεί να μην μεταφέρει βαρύ ή μηχανικό εξοπλισμό κοντά στα ισραηλινά σύνορα.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη ως ένα πρώτο βήμα προς μια ευρύτερη συμφωνία ασφαλείας μεταξύ των δύο χωρών.

Οι διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που θα προβλέπει την αναστολή των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών και την απομάκρυνση των ισραηλινών στρατευμάτων που βρίσκονται στη νότια Συρία. Η Δαμασκός επιδιώκει να διασφαλίσει την εδαφική της ακεραιότητα, ενώ το Ισραήλ ζητεί εγγυήσεις για την ασφάλειά του στα σύνορα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επιδιώξει να διαμεσολαβήσει για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, με στόχο να ανακοινωθεί αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο Μπάρακ, η διαδικασία έχει καθυστερήσει λόγω της εβραϊκής Πρωτοχρονιάς Ρος Ασανά και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

“Νομίζω ότι όλες οι πλευρές την προσεγγίζουν καλή τη πίστει”, σχολίασε ο Αμερικανός απεσταλμένος.

Διαχρονικές εντάσεις και επιφυλάξεις

Η Συρία και το Ισραήλ παραμένουν αντίπαλες χώρες στη Μέση Ανατολή εδώ και δεκαετίες. Παρά την ανατροπή του επί μακρόν προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο, οι εδαφικές διαφορές και η πολιτική δυσπιστία ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένουν ισχυρές.

Το Ισραήλ διατηρεί εχθρική στάση απέναντι στη νέα, ισλαμιστική κυβέρνηση της Συρίας, επισημαίνοντας τους πρώην τζιχαντιστικούς δεσμούς του προέδρου Αχμεντ αλ Σαράα. Παράλληλα, το Τελ Αβίβ έχει ασκήσει πιέσεις προς την Ουάσινγκτον, ζητώντας να διατηρηθεί η Συρία αδύναμη και αποκεντρωμένη.

Μετά από παρατεταμένες παραβιάσεις της αποστρατικοποιημένης ζώνης, το Ισραήλ αποχώρησε από τη συμφωνία εκεχειρίας του 1974 στις 8 Δεκεμβρίου, την ημέρα που ανατράπηκε ο Άσαντ από τις δυνάμεις των ανταρτών. Ακολούθησε σειρά στρατιωτικών ενεργειών, με επιθέσεις κατά συριακών στόχων και ανάπτυξη δυνάμεων σε περιοχές κοντά στη Δαμασκό.

Έκτοτε, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 1.000 χτυπήματα κατά της Συρίας και τουλάχιστον 400 χερσαίες επιδρομές, σύμφωνα με τον πρόεδρο Σαράα.

Σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη, ο Αχμεντ αλ Σαράα, πρώην αρχηγός της αλ Κάιντα και ηγέτης των ανταρτών που ανέτρεψε τον Άσαντ, εξέφρασε ανησυχία για ενδεχόμενη καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων από την πλευρά του Ισραήλ.

“Φοβόμαστε το Ισραήλ. Μας ανησυχεί το Ισραήλ. Δεν είναι το ανάποδο”, ανέφερε χαρακτηριστικά.