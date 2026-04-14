Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στους Παξούς, από την τραγωδία που σημειώθηκε ανήμερα του Πάσχα, με θύμα έναν 15χρονο που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε μία απότομη στροφή ο ανήλικος φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε, να εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και να συγκρούστηκε μετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονη γυναίκα. Η οικογένεια του 15χρονου αδυνατεί να πιστέψει το τραγικό γεγονός. Ο 17χρονος φίλος του, που επέβαινε ως συνοδηγός, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, καθώς φέρει πολλαπλά κατάγματα σε όλο του το σώμα.

«Θέλω να ξαναδώ τον ίδιο (τον αδελφό μου), για να του πω ό,τι δεν του έχω πει. Ξέρω ότι δεν φορούσε κράνος και ότι ήταν με έναν συνοδηγό», αναφέρει η αδελφή του θύματος. «Είχανε βγει βόλτα και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, ήτανε πάνω στη στροφή και ερχόταν άλλο αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο», περιγράφει ο θείος του 15χρονου.

Ο ανήλικος, που δεν διέθετε άδεια οδήγησης, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, ενώ ο 17χρονος συνοδηγός διακομίστηκε στα Γιάννενα για νοσηλεία. «Ήταν κάποια παιδιά με μηχανάκια, που προφανώς είχαν πάει κάποια βόλτα. Απόγευμα ήταν. Από ό,τι μάθαμε, έκανε κάποια προσπέραση το παιδί, δεν είδε το αυτοκίνητο που ερχόταν πίσω και έπεσε πάνω», δήλωσε οικογενειακή φίλη.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Συγκλονίζει η περιγραφή του οδηγού ταξί στο «Live News», ο οποίος βρέθηκε στο σημείο λίγα λεπτά μετά το δυστύχημα. «Από τους Παξούς, είδα το ένα το παιδί που ήρθε στην Πλαταριά. Είμαστε απέναντι εμείς. Ήρθε στην Πλαταριά να το πάρει το ΕΚΑΒ. Το παιδί που έζησε δηλαδή. Είχε τις αισθήσεις του. Πόναγε το παιδί αυτό. Όλα ήταν γδαρμένα. Και τα δύο του τα πόδια σμπαράλια, αλλά είχε κανονικά τις αισθήσεις του. Μίλαγε το παιδί. Αυτοί τρέχανε, βγήκαν αριστερά, χτύπησαν πάνω στο αμάξι. Σκεφτείτε ότι χτύπησαν στο παρμπρίζ και έφυγαν από πίσω από το αμάξι».

Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, σύμφωνα με κατοίκους του νησιού. «Eίναι γενικευμένο εδώ, δηλαδή από πάρα πολύ μικρά τα παιδιά ζητάνε μηχανάκια, έχουν όλα μηχανάκια. Δεν έχουν διπλώματα, δεν έχουν ασφάλειες, δεν ξέρω. H κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη γιατί έχουν γίνει πέρα από τον (15χρονο) και άλλα πάρα πολλά ατυχήματα τα προηγούμενα χρόνια με θανάτους νέων παιδιών», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η 24χρονη οδηγός του ΙΧ συνελήφθη αρχικά με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Με προφορική εντολή του εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερη, ενώ η έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας συνεχίζεται.