Σε βαθύ πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία των Παξών μετά τον τραγικό θάνατο ενός 15χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 17χρονου σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα.

Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών, Μιχάλης Κάντας, δήλωσε στο Star, ότι η μηχανή που οδηγούσε ο 15χρονος πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με ΙΧ που οδηγούσε μια 24χρονη στην Επαρχιακή Οδό Γαίου–Λάκκας Παξών. «Είχε υποστεί βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και στον αυχένα, δεν κουνούσε ούτε τα πάνω ούτε τα κάτω άκρα, δεν είχε επικοινωνία. Σε μισή ώρα κατέληξε», ανέφερε ο κ. Κάντας, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές μετά τη σύγκρουση.

Όσον αφορά τον 17χρονο συνοδηγό, ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών σημείωσε, ότι μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα. «Το άλλο παιδάκι είχε πέσει πιο πέρα ανάσκελα. Πόναγε, αυτό μπορέσαμε και το σώσαμε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 15χρονος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο 17χρονος φίλος του δεν φορούσαν κράνος τη στιγμή του δυστυχήματος.

Σύλληψη της 24χρονης οδηγού

Μετά το τροχαίο, η 24χρονη συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Το Αστυνομικό Τμήμα Παξών διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.