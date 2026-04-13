Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Παξών ο θάνατος ενός 15χρονου σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το corfutvnews, ο ανήλικος οδηγούσε μηχανή έχοντας συνεπιβάτη έναν 17χρονο. Το δίκυκλο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 24χρονη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου.

Ο 17χρονος συνοδηγός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Παξών.