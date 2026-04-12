Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε ανήμερα του Πάσχα στο Ρέθυμνο, στη διασταύρωση της Καρέ, με σύγκρουση δύο οχημάτων και τέσσερις τραυματίες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι ντόπιοι και μεταφέρθηκαν για εξετάσεις, χωρίς να διατρέχει κανείς κίνδυνο.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, σκιάζοντας την εορταστική ημέρα. Η σύγκρουση σημειώθηκε στη διασταύρωση της Καρέ, ένα σημείο με αυξημένη κίνηση λόγω των μετακινήσεων των ημερών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Η σύγκρουση προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών και των διασωστικών δυνάμεων. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, όλοι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, κανείς δεν διατρέχει κίνδυνο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται, με το περιστατικό να υπενθυμίζει την ανάγκη για προσοχή στο οδικό δίκτυο, ειδικά σε περιόδους αυξημένης μετακίνησης όπως το Πάσχα.