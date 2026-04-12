Συγκλονίζει το τροχαίο στην Αρτέμιδα, που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και δείχνει τη στιγμή που αυτοκίνητο παρασύρει μηχανή, εκτοξεύοντας τον 18χρονο οδηγό στον αέρα.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε τον τραυματισμένο μοτοσικλετιστή στο οδόστρωμα και εξαφανίστηκε, προκαλώντας οργή και ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τον Alpha, το δυστύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Σπάτων–Αρτέμιδος, όταν όχημα που εξήλθε από στενό βρέθηκε κάθετα στη μέση του κεντρικού δρόμου. Την ίδια στιγμή, η μοτοσικλέτα που κινούνταν κανονικά στη λωρίδα της συγκρούστηκε με σφοδρότητα πάνω του.

Από τη βίαιη σύγκρουση, ο 18χρονος αναβάτης εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, ενώ η μηχανή υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Το βίντεο δείχνει καθαρά τη στιγμή που το αυτοκίνητο βγαίνει από το στενό και η μηχανή πέφτει πάνω του, με τον νεαρό να εκσφενδονίζεται αρκετά μέτρα μακριά.

Οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά το υλικό, επιχειρώντας να ταυτοποιήσουν το όχημα μέσα από χαρακτηριστικά όπως το χρώμα, το μοντέλο και πιθανόν τον αριθμό κυκλοφορίας, ώστε να εντοπιστεί ο οδηγός που εγκατέλειψε το θύμα.