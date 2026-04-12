Από θαύμα σώθηκε ο 18χρονος μοτοσικλετιστής στην Αρτέμιδα, όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με ΙΧ που μπήκε κάθετα στον δρόμο, στη λεωφόρο Καραμανλή.

Ο νεαρός, εμφανώς συγκλονισμένος, μίλησε στο Star περιγράφοντας τα δραματικά δευτερόλεπτα της σύγκρουσης: «Αφού ζω και δεν έχω σκοτωθεί, παρακαλώ τον Θεό, πήγα και χθες και άναψα μια λαμπάδα». Αναφερόμενος στο πώς συνέβη το σοκαριστικό τροχαίο, εξήγησε: «Λιποθύμησα κατευθείαν, δεν ένιωσα τίποτα, ξύπνησα μετά από 10 λεπτά. Έχω διάστρεμμα στον ώμο και στην κλείδα και έχει μαζέψει ανάμεσα υγρό, στο πόδι έχω κάποια επιφανειακά χτυπήματα. Αν η μαγνητική δείξει πως έχω σπάσει την κλείδα, σίγουρα θα κάτσω νοσοκομείο. Με το που τον χτύπησα, απλά έβαλε πρώτη και έφυγε, δεν σταμάτησε πουθενά, δεν τον έχουν βρει ακόμα, εξαφανισμένος είναι. Εγώ πήγαινα να βγάλω το μεροκάματο εκείνη την ώρα, πήγαινα στη δουλειά μου».

Ο 18χρονος αποδίδει τη σωτηρία του σε μια συγκινητική σύμπτωση. Όπως είπε, πιστεύει πως τον προστάτεψε ο αγαπημένος του παππούς: «Σαν χθες, την ημέρα της Ανάστασης πριν από 11 χρόνια, ο παππούς μου είχε φύγει από τη ζωή και ήταν ένας άνθρωπος που με αγάπαγε και τον αγάπαγα πολύ. Και πιστεύω ότι αυτός με έσωσε».

Εξαφανισμένος ο οδηγός του ΙΧ

Ο οδηγός του μπορντό αυτοκινήτου παραμένει εξαφανισμένος, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να τον εντοπίσουν μέσω καμερών ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα κινούνταν σε δρόμο όπου υπήρχε σήμανση για υποχρεωτική δεξιά στροφή, ωστόσο ο οδηγός αγνόησε το σήμα και έστριψε αριστερά, προκαλώντας τη σύγκρουση.

Αυτόπτες μάρτυρες έσπευσαν να βοηθήσουν τον τραυματισμένο νεαρό. Μια γυναίκα που είδε το περιστατικό δήλωσε: «Έρχομαι και αντικρίζω τον μικρό και είναι κάτω, με έπιασε ένας κόμπος εκείνη τη στιγμή». Η ίδια πρόσθεσε: «Ψάχνουμε όλες τις κάμερες και κάνουμε έκκληση στον άνθρωπο να εμφανιστεί».

Το βίντεο από το τροχαίο

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης στη Λεωφόρο Σπάτων–Αρτέμιδος. Όπως φαίνεται στο υλικό που μετέδωσε το MEGA, αυτοκίνητο που βγήκε από στενό εμπόδισε τη μοτοσικλέτα που κινούνταν επί της λεωφόρου, με αποτέλεσμα να σημειωθεί δυνατή πρόσκρουση.

Ο 18χρονος αναβάτης εκτινάχθηκε και έπεσε στο οδόστρωμα, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντάς τον αβοήθητο. Οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά το βίντεο για να ταυτοποιήσουν τον δράστη μέσω στοιχείων όπως το χρώμα, το μοντέλο και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις και, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα.