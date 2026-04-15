Ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 15 Απριλίου στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, στον Ασπρόπυργο, όταν ένας δικυκλιστής έχασε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του.

Η μηχανή ανετράπη και ο οδηγός βρήκε τραγικό θάνατο, παρά την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας, ωστόσο ο αναβάτης άφησε την τελευταία του πνοή πριν προλάβει να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια.

