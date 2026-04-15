Η Ελλάδα προχωρά στην εφαρμογή ενός νέου, αυστηρού πλαισίου που περιορίζει την πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πλήρη ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί. Πώς θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται το μέτρο και πως η εφαρμογή KidsWallet ενισχύει τον γονικό έλεγχο.

Όπως ανέφεραν οι υπουργοί Άκης Σκέρτσος (Επικρατείας), Άδωνις Γεωργιάδης (Υγείας) και Δημήτρης Παπαστεργίου (Ψηφιακής Διακυβέρνησης) κατά την παρουσίαση στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, η παρέμβαση απαντά σε μια υπαρκτή ανάγκη: την εκτεταμένη παρουσία των παιδιών στα social media και τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται.

Από το 2027, ανήλικοι κάτω των 15 ετών δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως το Facebook, το Instagram και το TikTok. Η εφαρμογή του μέτρου θα γίνει σταδιακά, χωρίς αυτόματη διαγραφή λογαριασμών, δίνοντας χρόνο προσαρμογής στους χρήστες και στις εταιρείες.

Η ευθύνη βαραίνει στις πλατφόρμες για την επαλήθευση ηλικίας

Κεντρικός άξονας του νέου συστήματος είναι η ανάπτυξη και υποχρεωτική χρήση μηχανισμών επαλήθευσης ηλικίας. Οι ίδιες οι πλατφόρμες θα εφαρμόζουν τεχνολογικά εργαλεία που θα εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες πληρούν το ηλικιακό όριο, ενώ μέσω της διαδικασίας επανεπαλήθευσης θα εντοπίζονται ψευδή στοιχεία και θα αποκλείονται λογαριασμοί.

Η ευθύνη εφαρμογής μεταφέρεται κυρίως στις πλατφόρμες, που οφείλουν να μπλοκάρουν την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών. Το κράτος διατηρεί εποπτικό ρόλο, με την ΕΕΤΤ, το ΕΣΡ και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να αναλαμβάνουν τον έλεγχο εφαρμογής. Σε περίπτωση παραβάσεων, ενεργοποιείται ο ευρωπαϊκός μηχανισμός του DSA για την επιβολή κυρώσεων.

Ο συντονιστικός ρόλος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Κεντρικό ρόλο έχει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπό τον Δημήτρη Παπαστεργίου, που συντονίζει τη στρατηγική σε συνεργασία με τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο και τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Το σχέδιο συνδυάζει τεχνολογικά εργαλεία, ρυθμιστικές παρεμβάσεις και ενίσχυση της γονικής εποπτείας.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η ανάπτυξη της εφαρμογής KidsWallet, η οποία λειτουργεί ως μέσο επιβεβαίωσης ηλικίας και εργαλείο γονικού ελέγχου. Παράλληλα, η ελληνική πλευρά προωθεί την ιδέα ενός ενιαίου «ψηφιακού ορίου ενηλικίωσης» σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Με πρωτοβουλία και σαφή πολιτική βούληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα έθεσε το ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας… Σε αυτή την κατεύθυνση, η Ελλάδα πρωτοστατεί, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής απάντησης», δήλωσε ο κ. Παπαστεργίου.

Στήριξη της οικογένειας και εκπαίδευση των παιδιών

Η ρύθμιση δεν επιδιώκει να αντικαταστήσει την οικογένεια, αλλά να ενισχύσει τον ρόλο της, παρέχοντας εργαλεία ελέγχου και ενημέρωσης. Η χρήση εφαρμογών όπως το KidsWallet και η επιβεβαίωση ηλικίας εντάσσονται στην καθημερινή πρακτική των γονέων, με στόχο την υπεύθυνη ψηφιακή συμπεριφορά των παιδιών.

Οι αρμόδιοι υπογραμμίζουν ότι «χωρίς τη συνεργασία της οικογένειας, καμία ρύθμιση δεν μπορεί να είναι πλήρως αποτελεσματική», επισημαίνοντας τη σημασία της επικοινωνίας και της διαπαιδαγώγησης μέσα στο σπίτι.

Επιστημονική τεκμηρίωση και κυρώσεις

Η παρέμβαση βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν πως η υπερβολική χρήση των social media επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη των παιδιών. Συνδέεται με αυξημένα επίπεδα άγχους, διαταραχές ύπνου, κοινωνική απομόνωση και διαδικτυακή παρενόχληση. Ο ψηφιακός εθισμός αναγνωρίζεται πλέον ως ζήτημα δημόσιας υγείας.

Για τις εταιρείες που δεν θα συμμορφωθούν, προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις, με πρόστιμα έως 6% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών και ημερήσια πρόστιμα μέχρι την πλήρη συμμόρφωση. Οι κανόνες εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απαιτώντας χρόνο προσαρμογής των τεχνικών συστημάτων.

Χρονοδιάγραμμα και επόμενα βήματα

Το σχέδιο προβλέπει ευρωπαϊκή διαβούλευση μέσα στο 2026 και ψήφιση της σχετικής ρύθμισης εντός του ίδιου έτους. Θα ακολουθήσει περίοδος προσαρμογής για τις εταιρείες, πριν από την πλήρη εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η ημερομηνία αυτή αναμένεται να σηματοδοτήσει μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο που οι ανήλικοι αλληλεπιδρούν με το ψηφιακό περιβάλλον, ώστε να περιοριστεί το «scroll χωρίς όρια» και να αντιμετωπιστεί «η σιωπηλή πανδημία της νεολαίας», όπως τόνισαν οι κ. Σκέρτσος, Γεωργιάδης και Παπαστεργίου.

Υπενθυμίζεται ότι η φιλόδοξη παρέμβαση στην Ευρώπη για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον, παρουσιάστηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η πρωτοβουλία ανοίγει έναν ευρύτερο διάλογο για τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης χρήσης των social media, που απομακρύνει τα παιδιά από το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον.

Η νέα ρύθμιση εντάσσεται στη συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο και συνδέεται άμεσα με τον Digital Services Act (DSA), το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας των ψηφιακών πλατφορμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.