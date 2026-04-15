Έκπληξη και πολλά ερωτηματικά προκάλεσε μια απίστευτη εικόνα στο Κάστρο των Ιωαννίνων σε όσους βρέθηκαν εκεί αργά το απόγευμα της Τρίτης (14/4).

Σύμφωνα με μαρτυρίες και φωτογραφικά ντοκουμέντα, ένας οδηγός επιχείρησε το… αδιανόητο, να περάσει το αυτοκίνητό του μέσα από μία από τις στενές πύλες του Κάστρου, όπου όμως υπάρχουν μόνο σκαλιά.

Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο. Το όχημα «σφήνωσε» στα σκαλοπάτια, προκαλώντας προσωρινή αναστάτωση, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί τραυματισμός ή σοβαρή ζημιά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι παρόμοιο στο ιστορικό σημείο. Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αντίστοιχα περιστατικά, κυρίως με οδηγούς που επισκέπτονται την περιοχή και δεν γνωρίζουν καλά τη διαμόρφωση του Κάστρου.

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής επισημαίνουν ότι θα ήταν σκόπιμο να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση στις εισόδους, ώστε να αποτραπούν μελλοντικά παρόμοια περιστατικά που ενδέχεται να οδηγήσουν σε ατύχημα.