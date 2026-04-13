Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Πάτρα, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε δέντρο.

Σύμφωνα με το thebest.gr, το περιστατικό συνέβη γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών–Πύργου. Μια 30χρονη γυναίκα, που κινούνταν με τη μηχανή της από τα Βραχνέικα προς την Πάτρα, τραυματίστηκε όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής φροντίδας.