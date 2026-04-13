Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα (13/4) στα Καρναζέικα Αργολίδας.

Σύμφωνα με το argolida24.gr, περίπου στις 13:30 ένα αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε αρχικά σε συστήματα ποτίσματος και στη συνέχεια κατέληξε πάνω σε δύο μεγάλα δέντρα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Από το όχημα απεγκλωβίστηκαν δύο τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ναυπλίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου.