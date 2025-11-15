Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου 2025.

Η Αστυνομία προχώρησε σε τέσσερις συλλήψεις, 3 Ελλήνων και ενός ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Η ανακοίνωση των Αρχών

«Προσήχθησαν πριν από λίγο 4 άτομα τα οποία εξετάζονται στην έδρα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση ανθρωποκτονίας ημεδαπού που έλαβε χώρα βραδινές ώρες της 1 Νοεμβρίου 2025 σε περιοχή της Βοιωτίας. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

Η εκτέλεση του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα

Το θύμα βρισκόταν σε συγκρότημα με σαλέ, μαζί με μια γυναίκα και ακόμη δύο ζευγάρια. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, βγήκε στο μπαλκόνι και εκείνη τη στιγμή οι εκτελεστές, που φαίνεται να είχαν στήσει καρτέρι, τον «γάζωσαν» με καλάσνικοφ από το έδαφος. Η γυναίκα που τον συνόδευε ήταν εκείνη που κάλεσε την αστυνομία, αναφέροντας αμέσως την ταυτότητά του.

Οι δράστες διέφυγαν με όχημα, το οποίο βρέθηκε λίγα λεπτά αργότερα καμένο σε κοντινή απόσταση.