Καμένο εντοπίστηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες της εκτέλεσης του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, το βράδυ του Σαββάτου (1/11/2025).

Ο Λάλας, ο οποίος είχε κατηγορηθεί αλλά αθωώθηκε για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, εκτελέστηκε με καλάσνικοφ στο μπαλκόνι σαλέ όπου διέμενε. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 23:00, ο άνδρας βγήκε στο μπαλκόνι φορώντας μόνο ένα σορτσάκι, χωρίς να προλάβει να αντιδράσει, καθώς οι ένοπλοι που τον παρακολουθούσαν τον «γάζωσαν» με ριπές.

Οι δράστες διέφυγαν με αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίστηκε λίγα χιλιόμετρα μακριά καμένο, γεγονός που δείχνει ότι είχαν οργανώσει εκ των προτέρων τη διαφυγή τους. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποίησαν δεύτερο όχημα για να εξαφανιστούν.

Αυτό είναι το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δολοφόνοι