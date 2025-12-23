Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τέσσερα όπλα σε οικία στα Άνω Λιόσια, στο πλαίσιο επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, προηγήθηκε αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με κατοικία στην περιοχή, όπου υπήρχαν ενδείξεις ότι φυλάσσονταν παράνομα όπλα.

Κατά την αστυνομική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ, εντοπίστηκαν πιστόλι με γεμιστήρα και 21 φυσίγγια, δίκαννο που είχε δηλωθεί κλεμμένο από τον Ασπρόπυργο το 2005, καραμπίνα με αποξυσμένο αριθμό και αεροβόλο με ενσωματωμένη διόπτρα.

Οι συλληφθέντες, μια 44χρονη γυναίκα, ένας 48χρονος και ένας 71χρονος, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.