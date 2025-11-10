Ένας λύκος καταγράφηκε να περιφέρεται σε περιοχές της Αττικής, συγκεκριμένα στην Πετρούπολη και τα Άνω Λιόσια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελληνικής Ιερακοθηρίας, Σταύρο Αθανασίου, ο οποίος ανέφερε ότι οι εικόνες λήφθηκαν κοντά σε πάρκο.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι εμφανίσεις λύκων μέσα σε αστικά κέντρα είναι σπάνιες, προτρέποντας ωστόσο τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να μην πλησιάζουν το ζώο.

«Το ζώο είναι πεινασμένο και άρα επικίνδυνο για τους ανθρώπους» είπε στον ΑΝΤ1, ο κ. Αθανασίου.

Τέλος, σε ανάρτηση του αναφέρει ότι: «τραγική και επικίνδυνη κατάσταση» σχολιάζοντας πως αν δεν ληφθούν επαρκή μέτρα «σε ένα χρόνο από τώρα που δεν θα έχει μείνει ούτε ένα ελάφι στην Πάρνηθα οι λύκοι θα φτάσουν μέχρι τα ferry boat στο Πέραμα».