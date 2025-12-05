Ένας 16χρονος εγκατέλειψε την δίχρονη ανιψιά του στο ΙΧ που οδηγούσε για να ξεφύγει από τους αστυνομικούς που τον αναζητούσαν στα Άνω Λιόσια.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκαναν σήμα σε διερχόμενο αυτοκίνητο να σταματήσει για έλεγχο όταν διαπίστωσαν ότι η μπροστινή πινακίδα που είχε ήταν κλεμμένη.

Το έβαλε στα πόδια

Αντί να σταματήσει ο οδηγός τράπηκε σε φυγή. Μετά από αναζητήσεις οι αστυνομικοί εντόπισαν το ΙΧ εγκαταλελειμμένο και με μεγάλη τους έκπληξη διαπιστώσαν όταν μέσα ήταν μόνο του ένα μικρό κορίτσι.

Επειδή το όχημα ήταν κλειδωμένο οι αστυνομικοί έσπασαν το παράθυρο για να απεγκλωβίσουν το παιδί.

Τι είπε η αδερφή του

Όταν εντοπίστηκε η μητέρα της δίχρονης είπε στους αστυνομικούς ότι η ίδια είχε δώσει στον 16χρονο αδερφό της να οδηγήσει το αυτοκίνητο με την κόρη της.

Η γυναίκα συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο και με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 16χρονου.