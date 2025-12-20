Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Κούνδουρου στα Άνω Λιόσια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. άγνωστοι δράστες άνοιξαν πυρ κατά επιχείρησης πώλησης χαλιών περίπου στις 19:20 και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Περίοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και εντόπισε τουλάχιστον 10 κάλυκες από όπλο των 9 χιλιοστών.

Από την πρώτη αυτοψία διαπιστώθηκε ότι οι σφαίρες είχαν πλήξει το κατάστημα, προκαλώντας τουλάχιστον 7 τρύπες στα ρολά και στην τζαμαρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο βρέθηκε και μία 27χρονη Ρομά, η οποία ανέφερε ότι το κατάστημα ανήκει στον πατέρα της, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό.