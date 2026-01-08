Ένας 50χρονος Αλβανός συνελήφθη για το σοβαρό επεισόδιο στην Πάτρα το βράδυ της Τετάρτης (7/01.26) στη συμβολή των οδών Σωσιπάτρου και Κορίνθου.

Η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε λίγες ώρες μετά το περιστατικό στη σύλληψη του 50χρονου, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την καταγγελία ενός 44χρονου Αλγερινού στην Αστυνομία, ο συλληφθείς μαζί με ακόμη έναν Αλβανό και άγνωστους συνεργούς συνεπλάκησαν μαζί του. Ο άνδρας φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα στο σώμα και στο κεφάλι με μαχαίρι, ρόπαλο και μπετόβεργα, χάνοντας στιγμιαία τις αισθήσεις του.

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αφού αποχώρησε, προχώρησε σε επίσημη καταγγελία του περιστατικού στην Ασφάλεια Πατρών. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Αλγερινό, ο 50χρονος Αλβανός τον χτύπησε με τα χέρια.