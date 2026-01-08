Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στο πλαίσιο της έρευνας των Αρχών για τη φονική συμπλοκή που σημειώθηκε σε κλαμπ της Πάτρας, με θύμα τον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη, τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου 2026.

Τέσσερις από τους εμπλεκομένους έχουν συλληφθεί για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δύο αδέλφια, 39 και 36 ετών, «γνωστά» στη νύχτα – ο ένας μάλιστα φέρεται να έχει εμπλακεί και σε υπόθεση ναρκωτικών – καθώς και ένας νεαρός πυγμάχος που εργαζόταν ως «πορτιέρης» σε καταστήματα της πόλης. Το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, οι τρεις άνδρες εμφανίστηκαν αυτοβούλως στο Αστυνομικό Μέγαρο της Ερμού, πριν από τη λήξη του αυτοφώρου, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου παραδόθηκε και ο 26χρονος που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, ως το πρόσωπο που φέρεται να κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα στο θύμα. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την έξοδο του Μπασιλάρη από το κατάστημα, λίγα λεπτά μετά την άγρια συμπλοκή που είχε προηγηθεί στο εσωτερικό του κλαμπ.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο της συμπλοκής: