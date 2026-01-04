Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, 4 Ιανουαρίου, σε κέντρο διασκέδασης στο κέντρο της Πάτρας.

Περίπου στις 5:00, σύμφωνα με το thebest.gr, δύο παρέες που διασκέδαζαν στον ίδιο χώρο ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση για ασήμαντη αφορμή. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα και ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ένας 30χρονος δέχθηκε σοβαρά χτυπήματα.

Ο άνδρας διεκομίσθη άμεσα στο νοσοκομείο, μαζί με ακόμη ένα άτομο από την παρέα του που είχε τραυματιστεί ελαφρύτερα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 30χρονος υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Προληπτικά μέτρα

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και ξεκίνησε έρευνες για την υπόθεση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι φερόμενοι ως δράστες έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, ενώ φέρονται να είναι γνωστοί στις Αρχές.

Παράλληλα, λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την αποφυγή ενδεχόμενων αντιποίνων, ενώ μέλη της παρέας του θύματος έχουν μεταφερθεί στην Ασφάλεια για κατάθεση.