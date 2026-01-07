Σοβαρό επεισόδιο με συμπλοκή ατόμων σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου στη συμβολή των οδών Σωσιπάτρου και Κορίνθο στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση της αστυνομίας.

Στο σημείο έσπευσαν και μονάδες του ΕΚΑΒ, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που επικαλείται το pelop.gr, φέρεται να υπάρχει άτομο, που έχει πέσει από τον 1ο όροφο κτιρίου. Όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Όπως γνωστοποιήθηκε, υπήρξε συμπλοκή μεταξύ ομάδας ατόμων, με τις ίδιες πηγές να αναφέρουν, ότι εμπλεκόμενοι είναι Ρομά. Μάλιστα, η ένταση φέρεται να κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί. Πλέον ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας προσπαθούν να αποκαταστήσουν την τάξη και την ηρεμία για να αποτραπεί μεγαλύτερη ένταση.