Ο Γιώργος Πάνου, manager του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μίλησε στο tanea.gr για τη σημασία του χαρακτήρα, της ταπεινότητας και της συνέπειας στην πορεία ενός αθλητή προς την κορυφή.
Με αναφορά στη νοοτροπία του Greek Freak, στάθηκε στη σκληρή καθημερινή δουλειά, στην πίεση που βάζει ο ίδιος στον εαυτό του και στη μάχη να γίνεται κάθε μέρα έστω 1% καλύτερος.
Η προσήλωση στον στόχο, οι θυσίες και η συνέπεια στο legacy που θέλει να χτίσει ο Αντετοκούνμπο δείχνουν τον δρόμο για την επόμενη γενιά αθλητών.
