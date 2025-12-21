Δύο νεαροί άνδρες εντοπίστηκαν τραυματισμένοι από αιχμηρό αντικείμενο σε διάστημα μικρής χρονικής απόστασης και σε ακτίνα περίπου 150 μέτρων στην οδό Αχαρνών, στα Κάτω Πατήσια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 19:30 το απόγευμα περίοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία για τραυματισμένο νεαρό άνδρα που βρισκόταν στη μέση του δρόμου, στο ύψος της οδού Αχαρνών 217. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, δεν εντόπισαν κανένα άτομο

Όπως έγινε γνωστό τον τραυματία τον είχε παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον είχε μεταφέρει στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Μέσα σε λίγη ώρα εντοπίστηκε και δεύτερος άνδρας τραυματισμένος στο στήθος επίσης από μαχαίρι λίγα μέτρα πιο μακριά και συγκεκριμένα στην οδό Αχαρνών 306. Και ο δεύτερος τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει αν σχετίζονται αυτά τα δύο περιστατικά και εάν οι δύο άνδρες είχαν μεταξύ τους κάποιο επεισόδιο ή εάν κάποιος τρίτος δράστης τους επιτέθηκε και τους τραυμάτισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώτος άνδρας είναι σε σοβαρή κατάσταση με τραύμα στην κοιλιακή χώρα.