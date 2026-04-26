H Μπρέντα φιλοξένησε τον Άγιαξ για την 31η αγωνιστική του Ολλανδικού πρωταθλήματος.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν το προβάδισμα από το 20ο λεπτό χάρη στο γκολ του Γκλουκ. Μέχρι να έρθει το 41ο λεπτό και μία στιγμή μαγείας.

Ο Μίκα Γκοτς πήρε την μπάλα από το κέντρο και έκανε μεγάλη κούρσα, περνώντας όποιον έβλεπε μπροστά του. Στο τέλος πέρασε και τον τερματοφύλακα και σκόραρε σε κενό τέρμα.

Απολαύσε τε το γκολ:

Ο Άγιαξ μπορεί να μην πραγματοποιεί την καλκύτερη του σεζόν, αλλά ο 20χρόνος Βέλγος είναι ο παίκτης – αποκάλυψη.

Μία φάση που θύμισε κάτι από Μέσι και Μαραντόνα.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα