H Μπρέντα φιλοξένησε τον Άγιαξ για την 31η αγωνιστική του Ολλανδικού πρωταθλήματος.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν το προβάδισμα από το 20ο λεπτό χάρη στο γκολ του Γκλουκ. Μέχρι να έρθει το 41ο λεπτό και μία στιγμή μαγείας.

Ο Μίκα Γκοτς πήρε την μπάλα από το κέντρο και έκανε μεγάλη κούρσα, περνώντας όποιον έβλεπε μπροστά του. Στο τέλος πέρασε και τον τερματοφύλακα και σκόραρε σε κενό τέρμα.

Απολαύσε τε το γκολ:

🇧🇪💎 Absolutely 𝐈𝐍𝐂𝐑𝐄𝐃𝐈𝐁𝐋𝐄 goal from Ajax winger Mika Godts (20) 😳👏 pic.twitter.com/bwtyRrVRQx — EuroFoot (@eurofootcom) April 25, 2026

Ο Άγιαξ μπορεί να μην πραγματοποιεί την καλκύτερη του σεζόν, αλλά ο 20χρόνος Βέλγος είναι ο παίκτης – αποκάλυψη.

Μία φάση που θύμισε κάτι από Μέσι και Μαραντόνα.