Εφιαλτική αποδείχθηκε η πρώτη εμφάνιση του Ολεξάντρ Ζιντσένκο με τη φανέλα του Άγιαξ, καθώς ο τραυματισμός που υπέστη επιβεβαιώθηκε πως είναι ιδιαίτερα σοβαρός.

Ο 29χρονος αμυντικός, που αποκτήθηκε τον Ιανουάριο, τραυματίστηκε μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στη Φορτούνα Σιτάρντ και αποχώρησε υποβασταζόμενος. Οι εξετάσεις έδειξαν σημαντική ζημιά στο γόνατο, με τον ολλανδικό σύλλογο να ανακοινώνει πως ο παίκτης θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Πρόκειται για ένα ισχυρό πλήγμα τόσο για τον ίδιο όσο και για τον «Αίαντα», που επένδυσε στην εμπειρία του μετά τη μετακίνησή του από την Άρσεναλ. Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο μισό της αγωνιστικής περιόδου είχε αγωνιστεί ως δανεικός στη Νότιγχαμ Φόρεστ, πριν μετακομίσει στο Άμστερνταμ έναντι 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.