Συνελήφθη από αστυνομικούς του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος ένας άνδρας στον Ερύμανθο για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ζώων συντροφιάς

Οργή προκαλεί ένα βίντεο που καταγράφηκε σε χωριό της Αχαΐας και κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει ένα γαϊδουράκι δεμένο στο πίσω μέρος αγροτικού οχήματος. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για την ευζωία των ζώων.

Το βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα από το tempo24 το οποίο και αναφέρει ότι συνελήφθη ένας άνδρας για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ζώων συντροφιάς.

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Ο δράστης συνελήφθη το βράδυ της ίδιας ημέρας σε χωριό του Ερυμάνθου από αστυνομικούς του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, μετά από καταγγελία πολίτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το πρωί της ίδιας ημέρας ο άνδρας είχε δέσει με σχοινί έναν όνο στο πίσω μέρος του αγροτικού αυτοκινήτου του, με σκοπό να τον μεταφέρει σε στάβλο άλλου χωριού της περιοχής, διανύοντας μεγάλη απόσταση.