Η 46χρονη ασθενής εμφάνισε αυτόματο διαχωρισμό στεφανιαίας αρτηρίας, με τους γιατρούς να εκτιμούν πως η απότομη κατανάλωση παγωμένου νερού αύξησε παροδικά την αρτηριακή πίεση

Μια 46χρονη γυναίκα στην Καλιφόρνια διακομίσθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα, καθώς η ταχύτατη κατανάλωση ενός μπουκαλιού με παγωμένο νερό προκάλεσε τραυματισμό σε στεφανιαία αρτηρία της καρδιάς της.

Το περιστατικό, το οποίο δημοσιεύθηκε σε ιατρική επιθεώρηση, αποτελεί την πρώτη καταγραφή του είδους στη βιβλιογραφία, ενώ ενδέχεται να είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις όπου ο τραυματισμός αρτηρίας από παγωμένο νερό επαναλήφθηκε εντός τριών ημερών.

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Μετά από μια δεκάωρη βάρδια, η γυναίκα ήπιε μονορούφι το κρύο νερό επιστρέφοντας στο όχημά της.

Εντός δευτερολέπτων, ένιωσε ένα έντονο «κάψιμο» στο κέντρο του στήθους, το οποίο επεκτάθηκε στα δύο χέρια και διήρκεσε 20 λεπτά.

Περίπου δέκα λεπτά μετά την έναρξη, παρουσίασε εφίδρωση, ναυτία και ίλιγγο, με αίσθημα λιποθυμίας. Στο νοσοκομείο, το καρδιογράφημα έδειξε διαταραγμένη ηλεκτρική δραστηριότητα, ενώ ανιχνεύθηκαν αυξημένα επίπεδα τροπονίνης, μιας πρωτεΐνης που απελευθερώνεται κατά τη βλάβη του καρδιακού μυός και αποτελεί ένδειξη εμφράγματος, αν και μπορεί να αυξηθεί και λόγω άλλων καταστάσεων, όπως η πνευμονική εμβολή ή η έντονη άσκηση.

Αυτόματος διαχωρισμός στεφανιαίας αρτηρίας

Η αξονική στεφανιαιογραφία στο Ιατρικό Κέντρο Roseville Kaiser Permanente αποκάλυψε ένα μικρό «σκίσιμο» στο τοίχωμα κλάδου της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας, οδηγώντας στη διάγνωση του αυτόματου διαχωρισμού στεφανιαίας αρτηρίας (SCAD).

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Πρόκειται για μια σπάνια πάθηση που προκαλεί οξέα στεφανιαία επεισόδια και ενίοτε έμφραγμα. Ο διαχωρισμός αφορά κυρίως γυναίκες 40-60 ετών χωρίς γνωστούς παράγοντες κινδύνου, με το ποσοστό υποτροπής να ανέρχεται στο 18%. Κατά τον διαχωρισμό, αίμα εισχωρεί μεταξύ των στοιβάδων του αρτηριακού τοιχώματος, προκαλώντας πάχυνση και στένωση του αυλού που τροφοδοτεί την καρδιά.

Μετά την αρχική θεραπεία, η ασθενής πήρε εξιτήριο, ωστόσο 30 ώρες αργότερα, πίνοντας πάλι παγωμένο νερό ενώ ανέβαινε σκάλα, εκδήλωσε πανομοιότυπα συμπτώματα. Οι εξετάσεις έδειξαν νέο διαχωρισμό, αυτή τη φορά σε κλάδο της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας. Σύμφωνα με τη δημοσίευση στο BMC Cardiovascular Disorders, η γυναίκα πάσχει από ινομυϊκή δυσπλασία, διαταραχή που προκαλεί ευπάθεια σε τέτοιους διαχωρισμούς.

Οι γιατροί εκτιμούν ότι η απότομη κατανάλωση παγωμένου νερού αύξησε παροδικά την αρτηριακή πίεση, επιβαρύνοντας τα τοιχώματα των αρτηριών. Αν και θεωρούν πως «η κατανάλωση παγωμένων ροφημάτων μπορεί να προκαλεί SCAD στους ευπαθείς ασθενείς», τονίζουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα. Η ασθενής έλαβε σύσταση να αποφεύγει τα παγωμένα υγρά και, δέκα χρόνια μετά, δεν έχει παρουσιάσει νέα υποτροπή.