Η εθνική ομάδα μπάσκετ βρίσκεται στην τελευταία θέση του ομίλου της μαζί με το Μαυροβούνιο μετά τις ήττες από Γεωργία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία και Ρουμανία

Σε λίγους αρέσουν οι καυτές ερωτήσεις. Ειδικά όταν ακολουθούν μια ήττα που είτε είναι «βαριά κι ασήκωτη» είτε μοιάζει σοκαριστική.

Συνέβη και με τον Βασίλη Σπανούλη μετά το 88-92 από τη Γεωργία στο ΟΑΚΑ, όταν απάντησε σε ερώτηση λέγοντας τα εξής: «Εσύ θέλεις να κάνεις τώρα ιντριγκαδόρικη ερώτηση. Εχουν δει πολλά τα μάτια μου όταν παίρνεις τη μπάλα από πίσω. Εχω δει να γίνονται πάρα πολλά λάθη».

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Ώστε, λοιπόν, υπάρχει και επιθετικός προσδιορισμός σε ερωτήσεις. Δεν χρειάζεται, όμως, να μείνει μεγάλο διάστημα κάποιος εδώ. Αλλά θα μπορούσε ο Βασίλης Σπανούλης να απαντήσει και σε άλλα πολλά που απασχολούν την κοινωνία του μπάσκετ. Στο πώς και το γιατί φτάσαμε εδώ. Στην κόψη του ξυραφιού. Δεν βγάζουμε πλέον παίκτες στο μπάσκετ; Εγινε λάθος στη διαχείριση;

Γιατί δεν ηττηθήκαμε μόνο από τη Γεωργία εντός έδρας (88-92), ομάδα που έκανε ένα φοβερό 11-0 μέσα σε ένα λεπτό στην παράταση και ενώ η ομάδα μας απέτυχε να αντιδράσει και όλοι απλά κοιτούσαν. Η Γεωργία που, ας σημειωθεί, συνετρίβη από την εθνική μας στο Ευρωμπάσκετ του ’25 με σκορ 94-53 και βέβαια δεν μπορεί η τωρινή απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο να δικαιολογεί αυτή τη διαφορά.

Εντός έδρας γνωρίσαμε πίκρα τόσο από το Μαυροβούνιο (65-67) όσο και από την Πορτογαλία (56-71) και βέβαια ουδείς μπορεί να ξεχάσει πως χάσαμε εκτός από τη Ρουμανία (73-66) μολονότι σε κάποια στιγμή της αναμέτρησης ήμασταν μπροστά 14 πόντους!

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Σε όμιλο έξι ομάδων βρισκόμαστε στην τελευταία θέση μαζί με το Μαυροβούνιο. Από πάνω μας υπερδυνάμεις της πορτοκαλί μπάλας όπως είναι η Ρουμανία και η Πορτογαλία. Και πάντα να λέμε «αναμένουμε ένα θαύμα», μόνο και μόνο επειδή το σύστημα είναι τέτοιο στο μπάσκετ που ενώ γνωρίζεις ήττες, υπάρχουν ελπίδες.

Τώρα, συνεπώς, ραντεβού εκτός έδρας με την Ισπανία. Το βράδυ της Κυριακής. Ένα τελευταίο χαρτί. Και με τον Σπανούλη και τους παίκτες του, όσοι τέλος πάντων δίνουν τώρα το παρών στα «παράθυρα» έτσι που τα έχουν κάνει οι επικεφαλής του παγκόσμιου μπάσκετ, να καλούνται μήπως και δώσουν απαντήσεις.

Χωρίς φυσικά να τους έχουν γίνει ιντριγκαδόρικες ερωτήσεις!